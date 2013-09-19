Сделать перевод одной статьи и рерайт двух статей

Есть 2 статьи в формате PDF, необходимо сделать качественный рерайт с картинками. Готовый вариант должен быть в формате .html с форматированием под стиль сайта. Тоже самое необходимо сделать с 3им PDF файлом, но плюс перевод с англ. на русский. Ищем качественного и надежного исполнителя, поскольку работа фактически постоянная (по мере выделения средств на сайт).

Статья для перевода во вложении. Статьи по рерайту - выбранному исполнителю.