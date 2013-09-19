Рерайтер для постоянной работы

Добрый день

Ищу автора статей на тему оформления интерьера. От Вас хорошее знание русского языка, умение искать исходник, способность добиваться уникальности текста не ниже 95% по сервису ЕТХТ, ответственность и порядочность. Со своей стороны обеспечу песперебойные заказы и выплаты.

Цену предлагайте, будем обсуждать. Пишите в развернутом виде, пожалуйста.

Сколько будете писать тысяч символов в день, когда начнете, куда деньги хотите, как часто, какая цена и прочее, что посчитаете нужным.

С Ув. Олег