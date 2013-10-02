Техническое задание для разработки магазина

КопирайтингЗавершен1 заявка95 просмотров
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Техническое задание для разработки магазина. Основное содержимое есть, что то будет просто рассказано в скайпе, что то обрывками записей.

Необходимо оформить в грамотный официальный документ.

10 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
diplotreu
Оксана 
45 летГермания
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$100
7 дней
Великолепно! Нужный документ совместно создан, только официально предоставленных на обозрение редакций 6 штук. В итоге имеем близкое к идеалу описание проекта. Характеризую Оксану как опытного исполнителя в области копирайта с собственной точкой зрения и инициативностью.
Не первое наше сотрудничество. 10 баллов! Приятно работать с таким ответственным заказчиком. Всё как всегда - честно, четко, пунктуально. Еще раз благодарю за плодотворную совместную работу.
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