diplotreu

Оксана diplotreu

 
45 летГермания/Гамбург
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Креативные Перевод. Копирайт. Рерайт.

Herzlich willkommen или добро пожаловать!

Позвольте предложить свои услуги:

• Статьи, обзоры 5–15 $

• SEO-копирайт 5–10 $

• Копирайт 3–10 $

• Рерайт 2–3 $

• Корректура 1,5–3 $

Цены указаны за 1.000 знаков без пробелов.

• Грамотный перевод с немецкого DE -> RU 8–15 $

Цена указана за МИДовский стандарт 1.800 знаков с пробелами.

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E-mail [email protected]

Skype diplotreu

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Сферы интересов:

• Сфера продаж - B2B, FMCG, прямые продажи

• Мода, модные тенденции, одежда, обувь, аксессуары

• Красота и здоровье (стоматология, фитнес и диеты)

• Новости и политика

• История, культура

• Кино, описание фильмов, в том числе, документальных, составление релизов

• Путешествия, оформление выездных документов, помощь в организации поездок

(собственные статьи и аутентичные фотоматериалы из Германии, Финляндии, Голландии)

Основная сфера применения знаний до 2008 – продажи, сектор B2B.

(создание направлений бизнеса «с нуля», вывод на рынок и продвижение новых продуктов,

управление структурами продаж, работа в компаниях TOP-100 России по версии Forbes)

Сфера приложения знаний и полученных навыков после 2008 – онлайн-торговля, бутик одежды и обуви.

Проект «нулевого» цикла, от организации закупок в Европе до подготовки к продаже

и собственно продаж в России – полностью личный проект и его осуществление.

Образование, навыки, личные качества:

МГУПС; специальность «Юриспруденция»

МИИТ; специальность «Бухгалтерский учет»

Средняя школа окончена с получением медали

• Грамотная русская письменная и устная речь

• Современный разговорный немецкий язык

• Пунктуальность, аккуратность, ответственность.

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Отзывы заказчиков
romaer
Роман 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Перевод каталога, технический немецкий.
Проект завершен, все выполнено в полном объеме. Оксана приятный в общении человек, легко поняли друг друга. Будем сотрудничать дальше!
Идеальный контрагент! Самые приятные впечатления от совместной работы и самые положительные рекомендации заказчику. Постановка задачи, перевод денежных средств – всё быстро, честно, четко, пунктуально. Благодарю за сотрудничество и всегда буду рада поработать снова.
Ответный отзыв
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Техническое задание для разработки магазина
Великолепно! Нужный документ совместно создан, только официально предоставленных на обозрение редакций 6 штук. В итоге имеем близкое к идеалу описание проекта. Характеризую Оксану как опытного исполнителя в области копирайта с собственной точкой зрения и инициативностью.
Не первое наше сотрудничество. 10 баллов! Приятно работать с таким ответственным заказчиком. Всё как всегда - честно, четко, пунктуально. Еще раз благодарю за плодотворную совместную работу.
Ответный отзыв
Headweb
Игорь 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Толковые статьи по зарубежной недвижимости
Очень удачно закинул удочку. Оксана отлично знает русский язык, разбирается в моей тематике и умело ищет недостающую информацию. Работает быстро и качественно, что редко можно встретить. В общем во всем положился на нее, высылаю только ТЗ и оплачиваю отличные работы.
Идеальный контрагент! Приятнейшие впечатления от работы и самые положительные рекомендации заказчику. Постановка задач, перевод денежных средств – всё быстро, четко, пунктуально. Всегда буду ради иметь с Вами дело. Еще раз благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Натуральная косметика - текст на главную
Отличная работа! Качественный текст и креатив
Самые положительные рекомендации заказчику. Перевод денежных средств, отзыв – всё быстро, честно, четко. Благодарю за плодотворную совместную работу.
Ответный отзыв
ovanneswork
Влад 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Рерайт 10 тыс. сим/с п. - производит. светильников
Полностью доволен сотрудничеством, никаких дополнительных доработок не понадобилось, тексты написаны в полном соответствии с ТЗ. Читабельность на наивысшем уровне. Благодарю Оксану за сотрудничество, буду обращаться и впредь!
АРХИположительные рекомендации! Очень ответственный и обязательный контрагент. Все этапы сотрудничества четки и пунктуальны: постановка задач, вычитка, выплата гонорара, отзыв. Благодарю за приятную совместную работу!
Ответный отзыв
Копирайтинг
10 отзывов
от $5
#266
Переводы
4 отзыва
от $8
#134
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $1
#92