Очень удачно закинул удочку. Оксана отлично знает русский язык, разбирается в моей тематике и умело ищет недостающую информацию. Работает быстро и качественно, что редко можно встретить. В общем во всем положился на нее, высылаю только ТЗ и оплачиваю отличные работы.