Herzlich willkommen или добро пожаловать!
Позвольте предложить свои услуги:
• Статьи, обзоры 5–15 $
• SEO-копирайт 5–10 $
• Копирайт 3–10 $
• Рерайт 2–3 $
• Корректура 1,5–3 $
Цены указаны за 1.000 знаков без пробелов.
• Грамотный перевод с немецкого DE -> RU 8–15 $
Цена указана за МИДовский стандарт 1.800 знаков с пробелами.
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E-mail [email protected]
Skype diplotreu
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Сферы интересов:
• Сфера продаж - B2B, FMCG, прямые продажи
• Мода, модные тенденции, одежда, обувь, аксессуары
• Красота и здоровье (стоматология, фитнес и диеты)
• Новости и политика
• История, культура
• Кино, описание фильмов, в том числе, документальных, составление релизов
• Путешествия, оформление выездных документов, помощь в организации поездок
(собственные статьи и аутентичные фотоматериалы из Германии, Финляндии, Голландии)
Основная сфера применения знаний до 2008 – продажи, сектор B2B.
(создание направлений бизнеса «с нуля», вывод на рынок и продвижение новых продуктов,
управление структурами продаж, работа в компаниях TOP-100 России по версии Forbes)
Сфера приложения знаний и полученных навыков после 2008 – онлайн-торговля, бутик одежды и обуви.
Проект «нулевого» цикла, от организации закупок в Европе до подготовки к продаже
и собственно продаж в России – полностью личный проект и его осуществление.
Образование, навыки, личные качества:
• МГУПС; специальность «Юриспруденция»
• МИИТ; специальность «Бухгалтерский учет»
• Средняя школа окончена с получением медали
• Грамотная русская письменная и устная речь
• Современный разговорный немецкий язык
• Пунктуальность, аккуратность, ответственность.
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