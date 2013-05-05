Рерайт 10 тыс. сим/с п. - производит. светильников

Приветствую.

Требуется рерайт около 10 000 символов/с п. Статья содержит описания 8-ми брендов (производителей) светильников. Сложные термины и узкая специфика отсутствуют, требуется нормально читабельный рерайт. Названия брендов и страны производства убирать из описания нельзя и необходимо выделять полужирным. Требуется ровно одно включение названия бренда кириллицей. Сроки и цены указывайте, оплата максимально оперативная в 2 этапа (или в 8 - за каждый бренд).