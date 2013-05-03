Здравствуйте. Нужен автор для написания обзоров различных марок авто на постоянной основе. В данный момент требуется писать по 1 статье через день. В будущем возможно увеличение. Цена за 1000 знаков без пробелов = 1$. ...
Авторы на строительный сайт
На группу строительных сайтов требуются авторы для долговременного сотрудничества.
Оплата — 40 рублей за 1000 символов без пробелов.
Отпишитесь, пожалуйста:
1. Об опыте реального строительства / профильном образовании
2. Об опыте написания текстов на строительную тематику (если они есть — приложите ссылки, пожалуйста).
3. Объемы, которые вы готовы выполнять в день.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать статью "о компании" на сайт для его продвижения. В статью должны быть включены ключевые слова:изготовление мебели на заказ,дизайнерская мебель(минимум по 3 раза д.б. включены). Нужно 1000-1500зн. Страница сайта на которую нужна статья - ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Ищу автора на постоянную основу для написания новостей, статей и обзоров компьютерной тематики (новости индустрии, обзоры устройств, софта и сервисов, авторские статьи). Желательно знать английский язык (зарубежные источники) и Wordpress. Если ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написание отзывов про работу интернет-магазинов. Работа для пользователей, имеющих почту на яндекс-маркете. Стоимость 1 отзыва 30 руб. Более подробно пишите в проект или в ЛС.Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Нужно 2 человека для постоянного написания статей на темы: 1) Стратегии ставок в букмекерских конторах 2) Стратегии игры в покер ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать рерайт двух текстов по медицинской тематике (онкология). Исходники предоставляются. Опыт работы в данном направлении обязателен. Общий объем до 12 тыс. Уникальность выше 95% по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно написать несколько небольших продающих текстов для одностраничника, связанных с редактированием фото. Ищу профессионала, который чувствует ЦА, их потребности, знает, как все это преподнести словами. Обязательно примеры работ, сайтов на которые ваши тексты. До ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать подборку интересных фактов из серии "знаете ли Вы.." Факты должны быть достоверными (из заслуживающего доверия источника), интересны широкой аудитории и могут быть о людях, животных, науке, медицине, истории, географии ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен12 лет назад
Необходимо написать для товаров (одежда) уникальные описания. Для одного товара описание от 200 до 250 символов. Всего товаров около 200. Указывайте стоимость и срок выполнения. Оплата по факту выполнения.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрых времени суток. Хочу поручить проект знающему человеку (желательно жен/пол). Чтобы написали не только читабельно, но интересно, то есть с ярко-выраженным воодушевлением по теме. Спасибо за понимание. ТЗ в файле.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад