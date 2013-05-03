Авторы на строительный сайт

На группу строительных сайтов требуются авторы для долговременного сотрудничества.

Оплата — 40 рублей за 1000 символов без пробелов.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. Об опыте реального строительства / профильном образовании

2. Об опыте написания текстов на строительную тематику (если они есть — приложите ссылки, пожалуйста).

3. Объемы, которые вы готовы выполнять в день.