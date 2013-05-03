Рерайтеры статей о букмекерских конторах, покере

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры

Нужно 2 человека для постоянного написания статей на темы:

1) Стратегии ставок в букмекерских конторах

2) Стратегии игры в покер

Исходники Ваши, можете погуглить прежде чем мне писать, материалов предостаточно. Если будут проблемы, то я помогу на первых этапах работы.

Готов предложить 50 рублей за тысячу символов за такую работу, больше не предлагайте, не соглашусь.

Если желающие имеются, то пишите, постараюсь сегодня максимально оперативно отвечать, чтобы определить исполнителя.