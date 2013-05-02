Статья для раскрутки.

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Закрыт8 заявок184 просмотра

Нужно написать статью "о компании" на сайт для его продвижения. В статью должны быть включены ключевые слова:изготовление мебели на заказ,дизайнерская мебель(минимум по 3 раза д.б. включены). Нужно 1000-1500зн. Страница сайта на которую нужна статья - http://ideafirst.ru/kompaniya-ideya/o-kompanii .

Оплата на Вебмани. Пишите цену.

12 лет назад
tnt325
Таня 
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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