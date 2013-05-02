Статья для раскрутки.

Нужно написать несколько небольших продающих текстов для одностраничника, связанных с редактированием фото. Ищу профессионала, который чувствует ЦА, их потребности, знает, как все это преподнести словами. Обязательно примеры работ, сайтов на которые ваши тексты. До ...