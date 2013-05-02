Создать описание товаров для интернет магазина.

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Закрыт21 заявка630 просмотров

Необходимо написать для товаров (одежда) уникальные описания.

Для одного товара описание от 200 до 250 символов.

Всего товаров около 200.

Указывайте стоимость и срок выполнения.

Оплата по факту выполнения.

12 лет назад
Sergey-S
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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