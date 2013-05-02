Рерайтеры материалов по FOREX

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Закрыт9 заявок267 просмотров

Здравствуйте, уважаемые райтеры!

Мне трейдуется два постоянных исполнителя на рерайты по тематике FOREX. Подробнее о заданиях:

- Создание описаний к вебинарам. Вам необходимо посмотреть вебинар по трейдингу и сделать для него уникальное описание на 1500 знаков без пробелов;

- Прописывать ключевые слова в описаниях;

- делать рерайты торговых систем и новостей по FOREX;

- Переводить торговые системы с англоязычных сайтов;

- Писать статьи по психологии трейдинга для журнала.

Работа долгосрочная, поэтому нужен исполнительный райтер, готовый писать часто, много и без задержек. О стоимости договоримся.

12 лет назад
Oriental
Ирина 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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