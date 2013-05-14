Требуются рерайтеры

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок837 просмотров

Требования:

1) Грамотный русский язык.

2) Опыт работы.

3) Объемы - от 10 000 знаков без пробелов в день.

Гарантируем постоянную загруженность без перебоев. Темы самые разные, но без узкоспециализированных.

Источники для рерайта не предоставляем, только темы.

Оплата - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.

К заявке прикрепляйте ссылки на примеры работ.

12 лет назад
yad0ff
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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