Требуется описать 30 разделов сайта компьютерной помощи http://pchelp.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 Размер одного описания 1500-2000 символов.
Сделать 12 рерайтов
Требуется написать 12 рерайтов на тему американских актрис кмно для взрослых
Лиза Энн
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9b%d0%b8%d0%b7%d0...
Кира Кенер
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d0%b8%d1%80%d0...
Devin Striker
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b5%d0%b2%d0...
Ханна Харпер
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d0..., _%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
Стоя
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d1%82%d0%be%d1...
Скотт, Хиллари (порноактриса)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%ba%d0%be%d1..., _%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8_%28%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%
D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%29
Рассел, Наоми
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1..., _%D0%9D%D0%B0%D0%BE%D0%BC%D0%B8
Саша Грей
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b0%d1%88%d0...
Беркова, Елена Сергеевна
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%91%d0%b5%d1%80%d0..., _%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%
BD%D0%B0
Моран, Крисси
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d0%be%d1%80%d0..., _%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
Дана Весполи
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b0%d0%bd%d0...
Джесси Джейн
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1...
Требование:
2000 символов минимум
уникальность 100%
Заявки фрилансеров
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