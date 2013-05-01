Сделать 12 рерайтов

$42
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Закрытнет заявок100 просмотров

Требуется написать 12 рерайтов на тему американских актрис кмно для взрослых

Лиза Энн

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9b%d0%b8%d0%b7%d0...

Кира Кенер

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d0%b8%d1%80%d0...

Devin Striker

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b5%d0%b2%d0...

Ханна Харпер

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d0..., _%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0

Стоя

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d1%82%d0%be%d1...

Скотт, Хиллари (порноактриса)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%ba%d0%be%d1..., _%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8_%28%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%

D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%29

Рассел, Наоми

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1..., _%D0%9D%D0%B0%D0%BE%D0%BC%D0%B8

Саша Грей

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b0%d1%88%d0...

Беркова, Елена Сергеевна

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%91%d0%b5%d1%80%d0..., _%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%

BD%D0%B0

Моран, Крисси

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d0%be%d1%80%d0..., _%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8

Дана Весполи

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b0%d0%bd%d0...

Джесси Джейн

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1...

Требование:

2000 символов минимум

уникальность 100%

12 лет назад
Prykhodko_Ihor
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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