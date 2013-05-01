Ведущий блога женской тематики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок398 просмотров

Ищу ответственного КМ (рерайт) для новостного портала.

Задача - вести блоги по женским тематикам - мода, красота, здоровье, дом2, знаменитости. Оплата 1$/1000символов каждую неделю.

12 лет назад
s1magun
Семён 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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