Написать текст для сайта интернет компании.

Надо для сайта http://internet-chekhov.ru/ сделать рерайтинг и написать тексты.

Требуются копирайтеры, (технического склада ума и хорошо разбирающихся в компьютерах), со знанием технологии подключения беспроводного интернет (3G, LTE), беспроводной интернет в загородный дом или на дачу.

Наша компания ИнтерКом является беспроводным провайдером интернет по технологии 3G в Чеховском районе (Московская обл.).

Также, мы тестируем сигнал и подключаем интернет конкурентов (МТС, МегаФон, Yota, SkyLink, FreshTel) в тех местах, где наш провайдер не доступен (Не ловит сигнал)

Примерная схема подключения:

Модем

Антенна

Усилитель сигнала

Роутер (Wi-Fi)

Наша компания оказывает дополнительные услуги:

Подключение интернет через спутник

Видеонаблюдение на даче и в доме.

Охранные системы (Видеонаблюдение, установка датчиков открытия дверей,окон, датчики движения,) с отправкой смс га телефон хозяина

Примеры сайтов Вы можете посмотреть, набрав запрос в любой поисковой системе.

подключение интернет на дачу ,

подключение интернет в коттедж ,

подключение интернет в московской области ,

видеонаблюдение для дачи

охранные системы для дачи

итд.

Главное, надо написать тексты в недостающих разделах сайта.

Все тексты 1000-2000 знаков

Ключевеки в приложенном файле.

Рассмотрим дополнительные варианты предложений (идей), по тексту.

За отличные тексты бонус $.

Все идеи и вопросы в личку.