Нужно сделать рерайт текста продающей страницы. Текст по стилю и подаче взять отсюда http://boss2.ru/ и сделать рерайт под новый тренинг “Контент-менеджер” Здесь информация о новом тренинге: https://docs.google.com/document/d/17uo-HnI2FRstdNeiVL2qoOsS-B6ogDDJdLuaHP2xlF8/edit?usp=sharing ...
Написать текст для сайта интернет компании.
Надо для сайта http://internet-chekhov.ru/ сделать рерайтинг и написать тексты.
Требуются копирайтеры, (технического склада ума и хорошо разбирающихся в компьютерах), со знанием технологии подключения беспроводного интернет (3G, LTE), беспроводной интернет в загородный дом или на дачу.
Наша компания ИнтерКом является беспроводным провайдером интернет по технологии 3G в Чеховском районе (Московская обл.).
Также, мы тестируем сигнал и подключаем интернет конкурентов (МТС, МегаФон, Yota, SkyLink, FreshTel) в тех местах, где наш провайдер не доступен (Не ловит сигнал)
Примерная схема подключения:
Модем
Антенна
Усилитель сигнала
Роутер (Wi-Fi)
Наша компания оказывает дополнительные услуги:
Подключение интернет через спутник
Видеонаблюдение на даче и в доме.
Охранные системы (Видеонаблюдение, установка датчиков открытия дверей,окон, датчики движения,) с отправкой смс га телефон хозяина
Примеры сайтов Вы можете посмотреть, набрав запрос в любой поисковой системе.
подключение интернет на дачу ,
подключение интернет в коттедж ,
подключение интернет в московской области ,
видеонаблюдение для дачи
охранные системы для дачи
итд.
Главное, надо написать тексты в недостающих разделах сайта.
Все тексты 1000-2000 знаков
Ключевеки в приложенном файле.
Рассмотрим дополнительные варианты предложений (идей), по тексту.
За отличные тексты бонус $.
Все идеи и вопросы в личку.
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