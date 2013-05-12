Надо написать серию продающих email

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Завершен11 заявок213 просмотров

Здравствуйте, уважаемые потенциальные коллеги.

Есть задачка - написать серию из 5ти писем, которые будут получать люди после подписки на рассылку.

Тематика - похудение.

Схема рассылки прилагается:

Письмо №1 – сразу после подписки 0 день.

- Благодарим нового подписчика за подписку

- Отдаём обещанный бонус за подписку (что за бонус расскажу в личном общении)

- Используем P.S. для поддержания интриги

- Знакомим подписчика с вашими проектами

Письмо №2 – после подписки 1 день.

- Напоминаем подписчику ссылку на бонус

- Даём ещё один бонус или ссылку на статью, решающую проблему по теме подписки

- Используем P.S. для интриги

Письмо №3 – после подписки 2-3 день. Данное письмо должно продавать!

- Предлагаем вашему подписчику в знак благодарности специальное предложение со скидкой Front End, это продажа дешёвого товара через рассылку за 100-300 рублей.

- Обязательно используем скидку по времени DedLine

- Используем P.S. для увеличения чувства самоуважения и важности для покупателя

Письмо №4 – после подписки отправка 6 день.

- Восстанавливаем доверие

- Даём ссылку на статью решающую проблему.

- Используем P.S. для интриги.

Пример P.S. Ждите от меня следующего письма, в котором я расскажу более мощный подход в решении вашей проблемы, я расскажу как я его решил…

Письмо №5 – после подписки отправка 8-9 день. Данное письмо должно продавать!

- Предлагаем вашему подписчику в знак благодарности Super OFER или Скидка с DedLine

Весь контент (который будет высылаться) уже есть, надо написать именно продающую составляющую.

Пишите ваши условия работы.

12 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
200 дней
Понравилось, как работает Иляна. Она вникает в глубь эмоций читателя и понимает, какие слова будут убедительны при написании продающих писем. Спасибо за работу. Буду обращаться еще.
Настоятельно рекомендую фрилансерам принимать участие в проектах Алексея. 1) ТЗ - четкое и понятное 2) Вся необходимая дополнительная информация предоставляется 3) Оплата - не просто своевременная, а мгновенная! От сотрудничества - исключительно приятные впечатления! Потому надеюсь, что в случае необходимости Алексей вспомнит обо мне и у меня будет возможность снова выполнить для него проект.

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dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад