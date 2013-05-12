Надо написать серию продающих email

Здравствуйте, уважаемые потенциальные коллеги.

Есть задачка - написать серию из 5ти писем, которые будут получать люди после подписки на рассылку.

Тематика - похудение.

Схема рассылки прилагается:

Письмо №1 – сразу после подписки 0 день.

- Благодарим нового подписчика за подписку

- Отдаём обещанный бонус за подписку (что за бонус расскажу в личном общении)

- Используем P.S. для поддержания интриги

- Знакомим подписчика с вашими проектами

Письмо №2 – после подписки 1 день.

- Напоминаем подписчику ссылку на бонус

- Даём ещё один бонус или ссылку на статью, решающую проблему по теме подписки

- Используем P.S. для интриги

Письмо №3 – после подписки 2-3 день. Данное письмо должно продавать!

- Предлагаем вашему подписчику в знак благодарности специальное предложение со скидкой Front End, это продажа дешёвого товара через рассылку за 100-300 рублей.

- Обязательно используем скидку по времени DedLine

- Используем P.S. для увеличения чувства самоуважения и важности для покупателя

Письмо №4 – после подписки отправка 6 день.

- Восстанавливаем доверие

- Даём ссылку на статью решающую проблему.

- Используем P.S. для интриги.

Пример P.S. Ждите от меня следующего письма, в котором я расскажу более мощный подход в решении вашей проблемы, я расскажу как я его решил…

Письмо №5 – после подписки отправка 8-9 день. Данное письмо должно продавать!

- Предлагаем вашему подписчику в знак благодарности Super OFER или Скидка с DedLine

Весь контент (который будет высылаться) уже есть, надо написать именно продающую составляющую.

Пишите ваши условия работы.