Нужно заполнять сайт BrandAvenue.ru товарами. Создание карточки товара подразумевает работу с фотографиями: поиск, либо редактирование; создание уникального СЕО текста; заполнение всех необходимых полей через админку. Админка удобная, не древняя. Желательно девушку, которая хорошо ...
Надо написать серию продающих email
Здравствуйте, уважаемые потенциальные коллеги.
Есть задачка - написать серию из 5ти писем, которые будут получать люди после подписки на рассылку.
Тематика - похудение.
Схема рассылки прилагается:
Письмо №1 – сразу после подписки 0 день.
- Благодарим нового подписчика за подписку
- Отдаём обещанный бонус за подписку (что за бонус расскажу в личном общении)
- Используем P.S. для поддержания интриги
- Знакомим подписчика с вашими проектами
Письмо №2 – после подписки 1 день.
- Напоминаем подписчику ссылку на бонус
- Даём ещё один бонус или ссылку на статью, решающую проблему по теме подписки
- Используем P.S. для интриги
Письмо №3 – после подписки 2-3 день. Данное письмо должно продавать!
- Предлагаем вашему подписчику в знак благодарности специальное предложение со скидкой Front End, это продажа дешёвого товара через рассылку за 100-300 рублей.
- Обязательно используем скидку по времени DedLine
- Используем P.S. для увеличения чувства самоуважения и важности для покупателя
Письмо №4 – после подписки отправка 6 день.
- Восстанавливаем доверие
- Даём ссылку на статью решающую проблему.
- Используем P.S. для интриги.
Пример P.S. Ждите от меня следующего письма, в котором я расскажу более мощный подход в решении вашей проблемы, я расскажу как я его решил…
Письмо №5 – после подписки отправка 8-9 день. Данное письмо должно продавать!
- Предлагаем вашему подписчику в знак благодарности Super OFER или Скидка с DedLine
Весь контент (который будет высылаться) уже есть, надо написать именно продающую составляющую.
Пишите ваши условия работы.
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