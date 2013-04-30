Здравствуйте. Нужно написать несколько статей, общей длинной ~ 50 000 символов. А если можете, то и добавить их на сайт (Drupal 7) - это + 500 рублей. Тематика - Ворота, автоматика, окна стеллажи. Ваши цены и сроки. Спасибо.