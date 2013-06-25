Описания стоматологических клиник

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок227 просмотров

Для каталога стоматологических клиник требуется написать уникальные описания стоматологий. Вам предоставляется список клиник и ссылки на рекомендуемые источники (откуда брать информацию). Объем описания одной клиники от 300 до 1000 символов (устанавливается в Задании).

Более подробные инструкции к текстам вышлю.

Всего клиник несколько сотен. Оплата за 1000 знаков б/п - 30 рублей.

Связь через Скайп - stephano480

12 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

81458885
Мария 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$30
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AlfiyaVagapova
Альфия 
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за возможность участия в интересном проекте! Рекомендую как адекватного и позитивного заказчика!

Заявки фрилансеров

81458885
Мария 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
AlfiyaVagapova
Альфия 
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер. Тема - натяжные потолки

    $500

    Требуется копирайтер для написания контента + оформление текста (разметка: заголовки, подзаголовки, маркированные списки) От вас хороший слог, грамотность, погружение в тематику (вода не прокатывает). Тематика - Натяжные потолки. Заказ - Цикл статей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статей на строительную тематику

    Для наполнения сайта строительной тематики необходимы рерайтеры, лучше начинающие. Требуется писать небольшие (2000 - 2500 зн бп) качественные статьи. Срок не ограничен. Бюджет проекта небольшой, цена - 0,8 у.е. за 1000 зн.

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO Оптимизация сайта, контент и наполнение сайта

    Требуется уникальный контент: Копирайтинг 1.На главную- 1000-1500 символов О проекте- 3500-4000 символов Советы-2000-3000 символов Контакты-500 символов 2.Написание 10-15 статей в 3500-4000 символов 3. Оптимизация ...

    Написание статейHTML
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно составить тексты для агентства недвижимости.

    Нужно составить тексты услуг для агенства недвижимости. Вот список услуг: Составление договора купли-продажи, Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, Постановка участка на государственный кадастровый учет, Получение свидетельства на право собственности, Продажа недвижимости в Одинцово и ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Комментарии на сайт

    Нужно писать комментарии к фильмам. Каждый комментарий минимум 50 символов. (60 руб - 1000 символов) Итого 100 комментариев = 5000 символов = 300 рубл за 100 каментов Плачу в уе 10 wmz ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуются рерайтеры

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Ищу рерайтера для долгосрочного сотрудничества. Тематика: мода/стиль, уход за собой. Требования: легкий стиль, высокий уровень грамотности (русский язык), возможность писать от 5 тыс. збп. в день, опыт работы ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Общение на форумах

    Здравствуйте! Нужны исполнители для оплачиваемого общения на форумах. Желательно разбирающиеся (или готовые разобраться) в тематиках: бизнес, форекс, авто, строительство и ремонт, медицина. Требования: -внимательность -грамотность -усидчивость ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статей на тему продажа нефтепродуктов

    $50

    Нужно написать несколько статей на тему для сайта компании занимающейся реализацией нефтепродуктов. Статьи объемом примерно 2000 з.б.п. Оплата 50р. за 1000 з.б.п. Первые две статьи нужны 30.04. вечером.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется исполнитель с хорошим юмором

    Требуется человек с хорошим чувством юмора, для составления очень смешных "слоганов" (или комментариев?) к анимациям. В виде этого самого слогана - какое-то описание ситуации из жизни, происходящее в анимации. Думаю, будет понятно какая ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад