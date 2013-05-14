Ищу человека ,который сможет ежедневно рассылать по 50 однотипных сообщений в социальной сети ( не вк не од ) по людям в поиске по определенным запросам и добавлять их в контакты профиля . ...
Написание статей на тему продажа нефтепродуктов
Нужно написать несколько статей на тему для сайта компании занимающейся реализацией нефтепродуктов. Статьи объемом примерно 2000 з.б.п. Оплата 50р. за 1000 з.б.п. Первые две статьи нужны 30.04. вечером.
Выбранный исполнитель
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