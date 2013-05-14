Написание статей на тему продажа нефтепродуктов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок224 просмотра

Нужно написать несколько статей на тему для сайта компании занимающейся реализацией нефтепродуктов. Статьи объемом примерно 2000 з.б.п. Оплата 50р. за 1000 з.б.п. Первые две статьи нужны 30.04. вечером.

Написание статей
12 лет назад
xamtal
Леонид 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель, тексты супер. Все во время. Рекомендую.
Очень рад что начал работать с этим человеком. Приятен в общении, надежен, спокоен, уравновешен, точен. Только лучшие эмоции. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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