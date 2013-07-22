Исполнитель для рассылки сообщений в соцсети

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт83 заявки914 просмотров

Ищу человека ,который сможет ежедневно рассылать по 50 однотипных сообщений в социальной сети ( не вк не од )

по людям в поиске по определенным запросам и добавлять их в контакты профиля .

Оплата 5000р в месяц ,первые 3 дня рассылки оплачу аванс .

Рассылка очень конфедициальна !

12 лет назад
Olala19
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
21 отзыв(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна статья по системам водоподготовки

    $133

    Необходим писатель, который способен написать статью по системам водоподготовки (водоочистки) в загородных домах. Т.З. в прикрепленном файле (заархивированный MP3 файл на 11 мин.). Так же, относящееся к Т.З.: - Типовые схемы систем водоочистки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Задача для хорошего копирайтера/рерайтера

    $100

    Нужен адекватный и грамотный копирайтер/рерайтер для написания текстов о почасовых мини отелях Санкт-Петербурга. Общий объем: ~20К. Общие требования к текстам: - уникальность - читаемость (без бреда, машинной генерации); отсутствие тавтологии и ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Авторы для общения на форуме

    Нужны авторы для общения на строительных форумах. Задание: заходите на любой строительный форум с трафиком более 1000 человек в сутки, общаетесь там и после 4-5 сообщений оставляете ссылку на сайт. Пожалуйста, отпишитесь о цене ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно 3 отзыва на тему инфопродукта

    Задача: Нужно посмотреть инфопродукт (ссылка на продажную страницу www.plus3hours.ru/dvd ) и написать отзыв не менее 1500 символов. Требования к исполнителю: не младше 25 лет), фотогеничен, наличие фотографии Требования к контенту и уникальности: 95% ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Seo-текст о женской одежде

    $50

    Необходим человек, который напишет seo текста по составленному тз. ТЗ имеет точные рамки которых следует придерживаться. Выбираться будет тот испонитель который сможет реализовать все в ближайшие сроки, срок в пределах двух дней, но можно и ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    $50

    Дается перечень товаров с наименованиями и ценами. Необходимо сделать наполнение товаров, включая: 1. Поиск и добавление фото 2. Качественный рерайт описания (в среднем 500 символом, уникальность от 80%) 3. Добавление технических ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер для постоянного сотрудничества

    Приветствую. Нужны ответственные люди которые смогут писать от 7тыс знаков в день, в основном, на строй тематику. Заказы постоянные, смогу загружать по максимуму. Оплата раз в неделю на ВМ или Приват24. Сначала буду платить каждый ...

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    12 лет назад