Нужна статья по системам водоподготовки

Необходим писатель, который способен написать статью по системам водоподготовки (водоочистки) в загородных домах. Т.З. в прикрепленном файле (заархивированный MP3 файл на 11 мин.). Так же, относящееся к Т.З.:

- Типовые схемы систем водоочистки http://navodu.ru/vodoochistka/principialnye_shemy/

- Используемое оборудование http://navodu.ru/vodoochistka/oborudovanie_i_materialy/

- Размер текста - не важно, главное, что бы была раскрыта суть вопроса, но и не слишком огромный

- Бюджет от 4000 руб и указан за всю статью, а не за какое то количество символов и обсуждаем

- SEO тексты не интересуют

- Возможна безопасная сделка

Требование к тексту серьезное и тексты с неточностями приниматься не будут, и если Вы незнакомы с данной темой, то лучше проходите мимо - не отнимайте времени не у себя, не у меня.

Андрей