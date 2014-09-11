предмет Риторика и ораторское искусство Работа состоит из двух частей: 1. Написание текста публичного выступления на выбранную тему (3000-3500 знаков) 2. Комментарии к тексту (не менее 3000 зн): проанализируйте ...
Нужна статья по системам водоподготовки
Необходим писатель, который способен написать статью по системам водоподготовки (водоочистки) в загородных домах. Т.З. в прикрепленном файле (заархивированный MP3 файл на 11 мин.). Так же, относящееся к Т.З.:
- Типовые схемы систем водоочистки http://navodu.ru/vodoochistka/principialnye_shemy/
- Используемое оборудование http://navodu.ru/vodoochistka/oborudovanie_i_materialy/
- Размер текста - не важно, главное, что бы была раскрыта суть вопроса, но и не слишком огромный
- Бюджет от 4000 руб и указан за всю статью, а не за какое то количество символов и обсуждаем
- SEO тексты не интересуют
- Возможна безопасная сделка
Требование к тексту серьезное и тексты с неточностями приниматься не будут, и если Вы незнакомы с данной темой, то лучше проходите мимо - не отнимайте времени не у себя, не у меня.
Андрей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Задача: написать мотивирующее письмо к действию Требования к исполнителю: текст должен мотивировать купить инструкцию Требования к контенту и уникальности: это ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать 10 положительных качественных отзывов салону красоты Ольга Салон оказывает следующие услуги: Шелковое окрашивание и осветление CHI Голографическое окрашивание GOLDWELL Topchic, Colorance Лечебное окрашивание LEBEL Materia Протеиновое окрашивание NEXXUS ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен рерайт около 14 страниц, срок 1-2 дня. Оплата после проверки. Жду предложений по ценам.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется написание 100 seo статьей от2500 символов без пробелов Требования для написания статей: 1. Тайтл статьи не коммерческий, без моего ключевика 2. текст статьи не коммерческий, типа ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую! Требуется один, а возможно и несколько копирайтеров для рерайта статей и новостей медицинской тематики (с вашим подбором исходников) для 4 моих блогов и размещения этих статей (движок wordpress) с побором 1-2 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно несколько активных пользователей, женщин, которые имеют навыки воспитания детей. Только старше 20 лет, с грамотной речью и умением писать нужные и полезные сообщения на форумах, общаться с другими пользователями.Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно несколько активных пользователей на автомобильный форум. С понимаем того как эксплуатировать авто и опытом вождения. Для долгосрочного сотрудничества с приемлимыми ценами и ГРАМОТНОСТЬЮ речи.Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад