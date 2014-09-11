Нужна статья по системам водоподготовки

$133
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок528 просмотров

Необходим писатель, который способен написать статью по системам водоподготовки (водоочистки) в загородных домах. Т.З. в прикрепленном файле (заархивированный MP3 файл на 11 мин.). Так же, относящееся к Т.З.:

- Типовые схемы систем водоочистки http://navodu.ru/vodoochistka/principialnye_shemy/

- Используемое оборудование http://navodu.ru/vodoochistka/oborudovanie_i_materialy/

- Размер текста - не важно, главное, что бы была раскрыта суть вопроса, но и не слишком огромный

- Бюджет от 4000 руб и указан за всю статью, а не за какое то количество символов и обсуждаем

- SEO тексты не интересуют

- Возможна безопасная сделка

Требование к тексту серьезное и тексты с неточностями приниматься не будут, и если Вы незнакомы с данной темой, то лучше проходите мимо - не отнимайте времени не у себя, не у меня.

Андрей

12 лет назад
albion
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$133
4 дня
Система просит отзыв, но если честно уже не помню, как общались с Надеждой. Но точно помню, что претензий не было.
Очень четкое ТЗ, понятные требования и быстрая оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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