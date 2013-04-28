Требуется написание 100 статьей от2500 сиволов.

Требуется написание 100 seo статьей от2500 символов без пробелов

Требования для написания статей:

1. Тайтл статьи не коммерческий, без моего ключевика

2. текст статьи не коммерческий, типа "где был что делал что случилось" (любой некоммерческий бред)

3. из текста статьи из первой половины ссылка с ключевиком

в самом низу текста ещё одна ссылка на другую внутреннюю страницу сайта - безанкорная

например на каталог, идеально если она появится позже как коммент к статье например

в тексте статей желательно упомянуть название, телефон либо другие текстовые реквизиты сайта - без ссылок