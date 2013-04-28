предмет Риторика и ораторское искусство Работа состоит из двух частей: 1. Написание текста публичного выступления на выбранную тему (3000-3500 знаков) 2. Комментарии к тексту (не менее 3000 зн): проанализируйте ...
Требуется написание 100 статьей от2500 сиволов.
Требуется написание 100 seo статьей от2500 символов без пробелов
Требования для написания статей:
1. Тайтл статьи не коммерческий, без моего ключевика
2. текст статьи не коммерческий, типа "где был что делал что случилось" (любой некоммерческий бред)
3. из текста статьи из первой половины ссылка с ключевиком
в самом низу текста ещё одна ссылка на другую внутреннюю страницу сайта - безанкорная
например на каталог, идеально если она появится позже как коммент к статье например
в тексте статей желательно упомянуть название, телефон либо другие текстовые реквизиты сайта - без ссылок
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно несколько активных пользователей, женщин, которые имеют навыки воспитания детей. Только старше 20 лет, с грамотной речью и умением писать нужные и полезные сообщения на форумах, общаться с другими пользователями.Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно несколько активных пользователей на автомобильный форум. С понимаем того как эксплуатировать авто и опытом вождения. Для долгосрочного сотрудничества с приемлимыми ценами и ГРАМОТНОСТЬЮ речи.Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен рерайт статей. статьи в файле. Указывайте цену за проект, а не за 1000 знаков. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
В поисках копирайтера для сайта на женскую тематику (беременность, роды). Что требуется от исполнителя: - Написание статей на тематику сайта - Самостоятельное добавление статей на сайт (если нет опыта - нестрашно, научим, ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо написание подробных обзоров по кредитным предложениям банков (потребительские кредиты/кредитные карты). Также дополнительно нужно будет суммировать своими словами отзывы клиентов (бравших кредиты) о данных услугах. Список предложений будет предоставлен. Кроме того, необходимо небольшое число ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
От вас. Уникальный текст, рерайт не принимаем; Знание тематики по строительным механизмам, инструментам (бетономешалки, помпы, электроинструменты, снегоуборщики). Тестовое задание оплачивается в случае одобрения текста. Объем 1500 зн. Стоимость - ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сделать рерайт текста. Образец: Услуги строительной компании предоставляются на территории города Москвы и городов Подмосковья. Среди них: строительство загородных домов и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Опишу задачу. Мне до 10 мая нужно будет 10 текстов со следующими параметрами: - объём 2000 знаков; - уникальность 100%; - чёткая структура текста: введение, основная часть, резюме. Без бреда; - ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад