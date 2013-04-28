Необходимо написание подробных обзоров по кредитным предложениям банков (потребительские кредиты/кредитные карты). Также дополнительно нужно будет суммировать своими словами отзывы клиентов (бравших кредиты) о данных услугах. Список предложений будет предоставлен. Кроме того, необходимо небольшое число ...
В поисках копирайтера на женскую тематику
В поисках копирайтера для сайта на женскую тематику (беременность, роды).
Что требуется от исполнителя:
- Написание статей на тематику сайта
- Самостоятельное добавление статей на сайт (если нет опыта - нестрашно, научим, это несложно)
В заявке указывайте цену за 1к символов бп и обязательно оставляйте свой номер icq, выбранному исполнителю буду писать именно туда.
Заявки фрилансеров
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