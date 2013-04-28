В поисках копирайтера на женскую тематику

В поисках копирайтера для сайта на женскую тематику (беременность, роды).

Что требуется от исполнителя:

- Написание статей на тематику сайта

- Самостоятельное добавление статей на сайт (если нет опыта - нестрашно, научим, это несложно)

В заявке указывайте цену за 1к символов бп и обязательно оставляйте свой номер icq, выбранному исполнителю буду писать именно туда.