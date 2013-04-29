Опишу задачу. Мне до 10 мая нужно будет 10 текстов со следующими параметрами: - объём 2000 знаков; - уникальность 100%; - чёткая структура текста: введение, основная часть, резюме. Без бреда; - ...
Необходим рерайт текста
Доброго времени суток!
Необходимо сделать рерайт текста.
Образец:
Услуги строительной компании предоставляются на территории города Москвы и городов Подмосковья. Среди них:
строительство загородных домов и коттеджей;
строительство бань и других нежилых сооружений;
отделка и ремонт квартир, офисов, зданий, общественных помещений различной степени сложности;
классический и эксклюзивный дизайн интерьеров;
планировка участка;
современный ландшафтный дизайн.
Наша Компания «КАиТ» реализует полный комплекс услуг по строительству загородных коттеджей и домов, включая:
проектирование и производство расчетов
составление смет
закупку расходных материалов
Земляные работы
Устройство фундамента (столбчатый, ленточный монолитный или сборный, плитный, свайный)
Устройство цоколя
Устройство сборного железобетонного перекрытия
Кладка наружных и внутренних стен и перегородок
Устройство карнизов
Устройство входной площадки
Установка окон, дверей
Устройство теплового контура (окна, двери, крыша, стены)
покрытие крыши кровельными материалами (мягкая или металлочерепица, железо, шифер и тд)
Внутренняя штукатурка стен
Штукатурка фасада
декорирование фасада (камень, сайдинг, блок Хаус, декорат. штукатурка, облицовочный кирпич, и тд)
разводка всех коммуникаций
дизайн внутренних помещений
чистовая отделка помещений
ландшафтный дизайн
Укладка тротуарной плитки
и многое другое.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Добрый день, Я ищу человека кто мне сможет написать тексты о моём городе. Сам я живу в Германии, город тоже немецкий. Работы много, я думаю больше чем 100 страниц. ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно писать тексты по заданным ключевым словам. Требования: — объём 2 000 символов каждая статья без пробелов; — уникальность минимум 97% по Advego; — в ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
В прикрепленном файле шаблон продающей страницы. Услуга продающаяся на продающей страницы Риск-менеджер.(Тема биржевая торговля) Требование к копирайтеру: навыки написания статей в области биржевой торговли и трейдинга. Аналог услуги: ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо СЕГОДНЯ написать интересную и легко читаемую статью о здоровом питании. Объем: 1000-1500 знаков. Пишите ваше цены.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрых времени суток и успехов в труде. Статья для женщин. ТЗ в файле.Завершен12 лет назад
Работа больше подойдет киноманам, так как нужно знать о чем пишете. Комментарии, а точнее отзывы к фильмам нужно писать со знанием фильма. Минимальный обьем текста 100 символов на каждый отзыв. Подробнее тут ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется хороший рерайт описаний фильмов. За каждые 100 описаний 30 wmz Пример описаний на сайте hot-film.tv На данный момент на сайте более 1200 фильмов. Оплата по факту каждых 100 фильмов, через ...Завершен9 лет назад
Требуется качественный рерайт статьи о заработке на youtube Объем статьи 11т.знаков с пробелами Структура работы: 1. Вы формируете структуру статьи, потом мы её согласовываем и вы делаете текст. ...Завершен12 лет назад
Доброго времени суток! Требуется создать текст коммерческого предложения. Требование к тексту - креативность 1000 зн. Указывайте цену и сроки.Завершен12 лет назад