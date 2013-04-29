Необходим рерайт текста

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Завершен16 заявок212 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо сделать рерайт текста.

Образец:

Услуги строительной компании предоставляются на территории города Москвы и городов Подмосковья. Среди них:

строительство загородных домов и коттеджей;

строительство бань и других нежилых сооружений;

отделка и ремонт квартир, офисов, зданий, общественных помещений различной степени сложности;

классический и эксклюзивный дизайн интерьеров;

планировка участка;

современный ландшафтный дизайн.

Наша Компания «КАиТ» реализует полный комплекс услуг по строительству загородных коттеджей и домов, включая:

проектирование и производство расчетов

составление смет

закупку расходных материалов

Земляные работы

Устройство фундамента (столбчатый, ленточный монолитный или сборный, плитный, свайный)

Устройство цоколя

Устройство сборного железобетонного перекрытия

Кладка наружных и внутренних стен и перегородок

Устройство карнизов

Устройство входной площадки

Установка окон, дверей

Устройство теплового контура (окна, двери, крыша, стены)

покрытие крыши кровельными материалами (мягкая или металлочерепица, железо, шифер и тд)

Внутренняя штукатурка стен

Штукатурка фасада

декорирование фасада (камень, сайдинг, блок Хаус, декорат. штукатурка, облицовочный кирпич, и тд)

разводка всех коммуникаций

дизайн внутренних помещений

чистовая отделка помещений

ландшафтный дизайн

Укладка тротуарной плитки

и многое другое.

12 лет назад
abuaisha
Магас 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Благодарю за работу. Мне важны были сроки, все сделано в срок!
Работой доволен, спасибо большое!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад

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