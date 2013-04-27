Комментарии на сайте

Работа больше подойдет киноманам, так как нужно знать о чем пишете.

Комментарии, а точнее отзывы к фильмам нужно писать со знанием фильма.

Минимальный обьем текста 100 символов на каждый отзыв.

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Оплата от 5 до 10 уе за 100 комментариев.

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