Написать креативную статью

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Завершен4 заявки120 просмотров

Нужно написать креативную статью 1к знаков. Тематика: похудение.

Подробности в личном общении.

Написать нужно сегодня.

Цена: 10$

12 лет назад
latence
Артём 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

VanMexico
Мехико 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. - Сделал что нужно, даже лучше. - Быстро буду обращаться
Отличный заказчик. Быстрая проверка текста, хорошая оплата. Спасибо за хороший заказ!

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VanMexico
Мехико 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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