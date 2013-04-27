Копирайтинг для Интернет-магазина (Копии часов)

Нужно написать 18 статей по 1500 символов, статья должна быть не полностью информационной, в ней должно быть написано "часы качественные, производство бельгийские, часы долго служат, станут вашими повседневными аксессуарами, мы продаем только качественные часы, купить часы можно у нас по самым низким ценам ) ну что то так вот)) я думаю кто пишет статьи для интернет магазина, поймет о чем речь. Плачу 60 рублей за 1000 символов. ТЗ я высылаю. Уникальность 100% и читабельность также.