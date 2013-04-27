Требуется помощник рерайтер/автор текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок479 просмотров

Для выполнения заказов и работ, требуется помощник рерайтер/автор текстов.

Оплата сдельная:

1. Рерайтинг (с моим источником) - 1$ (30 руб.)/1000 зн.

2. Копирайтинг (рекламный текст, тексты для разделов, текст по брифу) - от 2$ (60 руб.)/1000 зн.

3. Подготовка новостного контента (до 1000-1500 зн.) - до 1$ (30 руб.)/новость.

Требования:

1. Наличие портфолио (примеров работ) - обязательно.

2. Грамотные тексты. Умение готовить тексты по структуре (подзаголовки, разделы).

3. Адекватная оценка собственных сил и желаний. Соблюдение сроков и взятых договоренностей.

Буду рад сотрудничеству.

12 лет назад
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

verus1996
Гришина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Хотел бы выразить благодарность Оксане за ответственную работу и прекрасные тексты. Из более 12 работ, ее самые творческие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Приятно работать с человеком, который четко объясняет задачу и вовремя платит за работу. Всем рекомендую данного заказчика.
ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$2
1 день
Хотел бы выразить благодарность Валентине за качественную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и работу.
И вам огромное спасибо за приятное сотрудничество! Буду рада постоянной работе под вашим руководством.

Заявки фрилансеров

verus1996
Гришина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад