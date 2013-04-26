Необходим рерайтер на постоянное сотрудничество

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Закрыт39 заявок437 просмотров

Необходим рерайтер для интернет-магазина компьютерных игр. Суть задачи - у каждого товара есть свое стандартное описание, надо его рерайтить. Статей много. В среднем по 300-600 знаков.

12 лет назад
soulcry
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

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