Есть много текста. В среднем 100 статей на текущий момент по 300-800 символов. Надо сделать их рерайт.
Необходим рерайтер на постоянное сотрудничество
Необходим рерайтер для интернет-магазина компьютерных игр. Суть задачи - у каждого товара есть свое стандартное описание, надо его рерайтить. Статей много. В среднем по 300-600 знаков.
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