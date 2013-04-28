Отзывы для обучающего курса: текст и/или видео

Доброго времени суток!

Необходимо написать 3 текстовых и 2 видео-отзыва о пакете обучающих материалов "Интернет-магазин за 2 недели".

Общий бюджет на это задание - около 1000 рублей. В каждом отзыве должна присутствовать ссылка на ваш сайт/блог/страницу в соц сети.

Текстовые отзывы - до 1000 знаков, видео - до 2 минут. Требование к видео-отзывам простые - внятная речь, доброжелательное выражение лица и приятный глазу фон. В качестве оборудования хватит обычной веб-камеры.

Оплата по факту выполнения. Один человек может написать максимум 1 текст + 1 видео. Текстовый отзыв - 150 рублей, видео - 300 рублей.