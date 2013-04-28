Нужны врачи, для написания мед. статей по разным тематикам. Общие требования: - Уникальность и грамотность работ; - Исполнительность; - Соблюдение сроков сдачи заказа и требований ТЗ; ...
Отзывы для обучающего курса: текст и/или видео
Доброго времени суток!
Необходимо написать 3 текстовых и 2 видео-отзыва о пакете обучающих материалов "Интернет-магазин за 2 недели".
Общий бюджет на это задание - около 1000 рублей. В каждом отзыве должна присутствовать ссылка на ваш сайт/блог/страницу в соц сети.
Текстовые отзывы - до 1000 знаков, видео - до 2 минут. Требование к видео-отзывам простые - внятная речь, доброжелательное выражение лица и приятный глазу фон. В качестве оборудования хватит обычной веб-камеры.
Оплата по факту выполнения. Один человек может написать максимум 1 текст + 1 видео. Текстовый отзыв - 150 рублей, видео - 300 рублей.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Доброго всем дня! Ищу медицинских рерайтеров по $1 за 1000 знаков для рерайта медицинских и околомедицинских новостей и статей. Обязательные требования: - НЕ обязателен глубокий рерайт — достаточно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день. есть реферат на тему компьютеров (архитектура процессора) уникальность его по антиплагиату низкая. нужно уникальность повысить. срок - 27 апреля вечер. пожалуйста, сразу ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
В интернет-магазине открыта вакансия копирайтера. Основные обязанности: Создание описаний для товаров Написание обзоров товаров Написание тематических статей Адаптация существующих текстов ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Здравствуйте. Нужен качественный SEO контент. Всего нужно около 50 страниц. Для каждой страницы есть несколько ключевых слов,на основании которых нужно написать текст. Требования: — ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Требуется человек для периодической подготовки небольших текстов для игрового сайта (игра Skyrim). Задачей является - выборка и рерайт описаний модов, секретов и других текстов о игре Skyrim. Объем работы небольшой: для начала ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: перенос сайта на 1С Битрикс Объем: 2000 (+/- 300) знаков Задание: • копирайтинг нового текста • текст должен быть структурированным, разбитым на части с добавлением тематических заголовков • текст ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо из предоставленного материала составить текст связный по смыслу, единый логически и выдержанный в научном стиле, всего должно получиться 21 стр. Кроме 21 страницы ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу человека, который СЕГОДНЯ сможет написать интересую емаил рассылку в канун майских праздников для кинопортала. Присылайте тексты ваших прошлых емаил рассылок в личку, так же указывайте цену. Внимание текст для емаил ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад