Отзывы для обучающего курса: текст и/или видео

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок236 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо написать 3 текстовых и 2 видео-отзыва о пакете обучающих материалов "Интернет-магазин за 2 недели".

Общий бюджет на это задание - около 1000 рублей. В каждом отзыве должна присутствовать ссылка на ваш сайт/блог/страницу в соц сети.

Текстовые отзывы - до 1000 знаков, видео - до 2 минут. Требование к видео-отзывам простые - внятная речь, доброжелательное выражение лица и приятный глазу фон. В качестве оборудования хватит обычной веб-камеры.

Оплата по факту выполнения. Один человек может написать максимум 1 текст + 1 видео. Текстовый отзыв - 150 рублей, видео - 300 рублей.

12 лет назад
time4libiz
Данил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Все качественно и в срок
Данил - отличный заказчик, чёткое тз, моментальная оплата.
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$35
1 день
Все качественно и в срок.
Адекватный заказчик со знанием дела. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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