Доброго всем дня! Ищу медицинских рерайтеров по $1 за 1000 знаков для рерайта медицинских и околомедицинских новостей и статей. Обязательные требования: - НЕ обязателен глубокий рерайт — достаточно ...
Нужны врачи для медицинских статей
Нужны врачи, для написания мед. статей по разным тематикам.
Общие требования:
- Уникальность и грамотность работ;
- Исполнительность;
- Соблюдение сроков сдачи заказа и требований ТЗ;
- Ответственность.
Стоимость копирайтинга: 40 рублей за 1000 символов без пробелов.
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