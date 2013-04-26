Нужны врачи для медицинских статей

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Закрыт13 заявок241 просмотр

Нужны врачи, для написания мед. статей по разным тематикам.

Общие требования:

- Уникальность и грамотность работ;

- Исполнительность;

- Соблюдение сроков сдачи заказа и требований ТЗ;

- Ответственность.

Стоимость копирайтинга: 40 рублей за 1000 символов без пробелов.

Написание статей
12 лет назад
HelloKiti
Ирина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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