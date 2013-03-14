Нужны исполнители для проектов по тематикам: ИП и ООО ( регистрация (перерегистрации), исчисление налогов ИП и ООО и т.д.) Проект объемный, рассчитан на долгосрочное сотрудничество. Общие требования к текстам: 1. Уникальность ...
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны врачи-педиатры для написания статей по развитию ребенка от самого рождения. Основные требования: 1. Уникальность статей; 2. Грамотность; 3. Соблюдение требований ТЗ и сроков сдачи работ; ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны врачи "Акушеры-гинекологи" для статей Очень нужны исполнители по проекту акушерства и гинекологии для написания подробных статей. Общие требования: - Иметь соответствующее образование; - Исполнительность; - ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Срочно нужны исполнители для написания статей (в больших объемах) по проекту Детские пособия. Требования: - Грамотность; - Исполнительность; - Соблюдение сроков заказа и требований ТЗ; - Уникальность ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны врачи, для написания мед. статей по разным тематикам. Общие требования: - Уникальность и грамотность работ; - Исполнительность; - Соблюдение сроков сдачи заказа и требований ТЗ; ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен юрист хорошо разбирающийся в теме "детские пособия, пособия по беременности и родам", с целью написания статей. Общие требования: - Знание данной тематики и юридическое образование; - Грамотность; ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны врачи, для написания грамотных текстов на различные тематики (заболевания, препараты) Общие требования: - Грамотность и исполнительность; - Соблюдение правил оформления и сроков; - Уникальность статей. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен врач педиатр для написания медицинских статей (детские заболевания, препараты для детей) для сайта про здоровье ребенка. Общие требования к работе: - Грамотность - Уникальность текстов ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад