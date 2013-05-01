Добрый день. есть реферат на тему компьютеров (архитектура процессора) уникальность его по антиплагиату низкая. нужно уникальность повысить. срок - 27 апреля вечер. пожалуйста, сразу ...
Рерайт медицинских новостей и статей
Доброго всем дня!
Ищу медицинских рерайтеров по $1 за 1000 знаков для рерайта медицинских и околомедицинских новостей и статей.
Обязательные требования:
- НЕ обязателен глубокий рерайт — достаточно передать смысл
- все новости СОКРАЩАТЬ до 800 знаков
- все большие статьи СОКРАЩАТЬ до 1800 знаков
- грамотность
- читабельность для людей
Повторяю: уникальность НЕ является важным фактором (можно ограничиться 70–80%), однако новости и статьи должны быть интересными для чтения. Примеры как надо делать есть. Источники дам.
Сейчас нужно достаточно оперативно отрерайтить порядка 50 новостей и 20 статей.
Скайп leukocyte-w
ICQ 448510367
Выбранный исполнитель
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