Рерайт медицинских новостей и статей

Доброго всем дня!

Ищу медицинских рерайтеров по $1 за 1000 знаков для рерайта медицинских и околомедицинских новостей и статей.

Обязательные требования:

- НЕ обязателен глубокий рерайт — достаточно передать смысл

- все новости СОКРАЩАТЬ до 800 знаков

- все большие статьи СОКРАЩАТЬ до 1800 знаков

- грамотность

- читабельность для людей

Повторяю: уникальность НЕ является важным фактором (можно ограничиться 70–80%), однако новости и статьи должны быть интересными для чтения. Примеры как надо делать есть. Источники дам.

Сейчас нужно достаточно оперативно отрерайтить порядка 50 новостей и 20 статей.

Скайп leukocyte-w

ICQ 448510367