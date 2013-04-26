Статьи на тему "Пластиковые окна" Для длительного сотрудничества требуется грамотный копирайтер-помощник. Предлагаю 60 р за 1000 зн. Есть большой заказ от строительного портала. Тестовое ...
Исполнитель для наполнения форума
Добрый день.
Для развития форума на проекте Skylans (изучение иностранных языков) требуется человек, который будет готов раскрывать темы по английскому языку. Формат сообщений и требования к специалисту описаны в приложенном файле.
Форум находится по адресу:
http://skylans.com/communication/forum
От Вас необходимо:
1. Резюме.
2. Порядок цен.
Форма оплаты будет 50/50. 50% – аванс за месяц, 50% после окончания работы в конце месяца.
Система оплаты: WebMoney.
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