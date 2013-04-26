Исполнитель для наполнения форума

Добрый день.

Для развития форума на проекте Skylans (изучение иностранных языков) требуется человек, который будет готов раскрывать темы по английскому языку. Формат сообщений и требования к специалисту описаны в приложенном файле.

Форум находится по адресу:

http://skylans.com/communication/forum

От Вас необходимо:

1. Резюме.

2. Порядок цен.

Форма оплаты будет 50/50. 50% – аванс за месяц, 50% после окончания работы в конце месяца.

Система оплаты: WebMoney.