Рерайт диплома

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Завершен9 заявок299 просмотров

Диплом по юридической специальности, тема Коммерческая тайна, 70 страниц (90 000 знаков).

Цель рерайта - обход сервисов антиплагиат.

Срок выполнения не более 7 дней.

12 лет назад
rktt
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
Хорошо проделанная работа, все качественно и в срок.
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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