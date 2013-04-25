Описать продающим текстом акцию компании

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок155 просмотров

Сделать описание акции, проводимой компанией, для размещения на официальном сайте и на сайтах-партнёрах. текст требуется продающий и качественный.

12 лет назад
kkos5849
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

galmakovy
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$13
2 дня

Заявки фрилансеров

galmakovy
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад