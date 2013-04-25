Нужно выполнять дешевый рерайт кулинарных рецептов и статей женской тематики. Без исходников. Уникальность от 97% по Etxt Антиплагиат.
Описать продающим текстом акцию компании
Сделать описание акции, проводимой компанией, для размещения на официальном сайте и на сайтах-партнёрах. текст требуется продающий и качественный.
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