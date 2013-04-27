Нужно выполнять дешевый рерайт кулинарных рецептов и статей женской тематики. Без исходников. Уникальность от 97% по Etxt Антиплагиат.
TXT для интернет-магазина. Общие разделы. 6000 зн
Надо переписать тексты разделов проекта *.ru таким образом, чтобы не было узнаваемости текстов проекта *.ru:
http://*.ru/contacts
http://*.ru/dostavka
http://*.ru/pomosh
http://*.ru/about
http://*.ru/ob_oplate
http://*.ru/garantiya
Проблема в том, что яндекс дал нам санкцию за использование текстов с другого проекта и заблочил аккаунт на яндекс.маркет, формулировка: Текст очень близок к тексту, размещенному на сайте *.ru
Поэтому сейчас изменим тексты до неузнаваемости, с нуля копирайтинг, оставим лишь ключевые параметры типа адреса, стоимости услуг и т.п.
Ожидаю ок. 6 000 знаков.
Бюджет: 550 руб.
Обратно: тексты, номер счёта и сумму.
В ответе заполняем: бюджет, сроки, комментируем.
Полное ТЗ во вложении.
Спасибо!
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