TXT для интернет-магазина. Общие разделы. 6000 зн

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки164 просмотра

Надо переписать тексты разделов проекта *.ru таким образом, чтобы не было узнаваемости текстов проекта *.ru:

http://*.ru/contacts

http://*.ru/dostavka

http://*.ru/pomosh

http://*.ru/about

http://*.ru/ob_oplate

http://*.ru/garantiya

Проблема в том, что яндекс дал нам санкцию за использование текстов с другого проекта и заблочил аккаунт на яндекс.маркет, формулировка: Текст очень близок к тексту, размещенному на сайте *.ru

Поэтому сейчас изменим тексты до неузнаваемости, с нуля копирайтинг, оставим лишь ключевые параметры типа адреса, стоимости услуг и т.п.

Ожидаю ок. 6 000 знаков.

Бюджет: 550 руб.

Обратно: тексты, номер счёта и сумму.

В ответе заполняем: бюджет, сроки, комментируем.

Полное ТЗ во вложении.

Спасибо!

12 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

k0rya
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$18
2 дня
Отличная, оперативная работа. Татьяна всегда на связи и радует отличным качеством итогового материала )
Снова с удовольствием поработала над проектом Александра. Молниеносная оплата, чётко поставленные задачи. Буду рада новым заказам)

Заявки фрилансеров

k0rya
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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