TXT для интернет-магазина. Общие разделы. 6000 зн

Надо переписать тексты разделов проекта *.ru таким образом, чтобы не было узнаваемости текстов проекта *.ru:

http://*.ru/contacts

http://*.ru/dostavka

http://*.ru/pomosh

http://*.ru/about

http://*.ru/ob_oplate

http://*.ru/garantiya

Проблема в том, что яндекс дал нам санкцию за использование текстов с другого проекта и заблочил аккаунт на яндекс.маркет, формулировка: Текст очень близок к тексту, размещенному на сайте *.ru

Поэтому сейчас изменим тексты до неузнаваемости, с нуля копирайтинг, оставим лишь ключевые параметры типа адреса, стоимости услуг и т.п.

Ожидаю ок. 6 000 знаков.

Бюджет: 550 руб.

Обратно: тексты, номер счёта и сумму.

В ответе заполняем: бюджет, сроки, комментируем.

Полное ТЗ во вложении.

Спасибо!