Нужен рерайтер новостей

Приветствую

Нужен человек, который в состоянии:

1) Искать исходники (если нет, я помогу).

2) Делать рерайтинг с уникальностью не менее 93% по Адвего.

3) Сдавать работу во время или раньше

4) Взвешивать свои силы и отвечать за свои слова.

В свою очередь от себя я гарантирую своевременную оплату по средствам вебмани или яндекс денег, проверку материалов в оговоренное время и ответы на все интересующие Вас вопросы (очень желательно внимательно читать то, что я пишу, потому как после внимательного прочтения вопросов как правило не бывает, стараюсь все детально разжевать).