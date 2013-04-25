Небольшой SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. У нас уже есть штатный копирайтер. Поэтому, нужен человек для выполнения работ в том случае, когда штатный копирайтер не справляется с объёмами. Привлекать к работе будем ...
Нужен рерайтер новостей
Приветствую
Нужен человек, который в состоянии:
1) Искать исходники (если нет, я помогу).
2) Делать рерайтинг с уникальностью не менее 93% по Адвего.
3) Сдавать работу во время или раньше
4) Взвешивать свои силы и отвечать за свои слова.
В свою очередь от себя я гарантирую своевременную оплату по средствам вебмани или яндекс денег, проверку материалов в оговоренное время и ответы на все интересующие Вас вопросы (очень желательно внимательно читать то, что я пишу, потому как после внимательного прочтения вопросов как правило не бывает, стараюсь все детально разжевать).
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