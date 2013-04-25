Требуются копирайтеры

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Закрыт13 заявок368 просмотров

Написание статей-описаний для товаров.

Тематика потайные двери.

Оплата 40р за 1000 ЗБП.

Подробности в скайпе the.best-777

Написание статей
12 лет назад
OrangeStudio
Анатолий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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