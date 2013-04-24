Въедающееся в мозг рекламное объявление

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок368 просмотров

Приветствую!

Что у нас есть: новый и существенно уникальный для рунета сервис для молодых родителей - chroni.me . Сервис позволяет родителям вести онлайн-записи про своего малыша и при желании делиться ими с родственниками, близкими и друзьями. Подробнее можно почитать тут: http://chroni.me/pages/about/

ЦА и вобще А - Ж, 21-35, с детьми.

Что нужно от вас: новый текст нашего рекламного поста для тематических сообществ вконтакте.

Короткий (до 500 знаков). Мощный. Въедающийся в мозг и застревающий там.

Текст, прочитав который, пользователь неотвратимо придет на сайт и зарегается там. Текст, после которого пользователь не будет понимать, как он жил без нашего сервиса.

Условия: собираю заявки до конца майских. Заявка каким-то образом должна показать мне, что вы способны сделать эту работу))

Потом общаемся более предметно.

12 лет назад
oleg_rotkin
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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