Нужен ответственный копирайтер для написания статей, который бы мог гарантировать определенный объем работы в день. Основные требования (в зависимости от объема статьи): - 100% уникальность - отсутствие переоптимизации (по каким-либо ...
Въедающееся в мозг рекламное объявление
Приветствую!
Что у нас есть: новый и существенно уникальный для рунета сервис для молодых родителей - chroni.me . Сервис позволяет родителям вести онлайн-записи про своего малыша и при желании делиться ими с родственниками, близкими и друзьями. Подробнее можно почитать тут: http://chroni.me/pages/about/
ЦА и вобще А - Ж, 21-35, с детьми.
Что нужно от вас: новый текст нашего рекламного поста для тематических сообществ вконтакте.
Короткий (до 500 знаков). Мощный. Въедающийся в мозг и застревающий там.
Текст, прочитав который, пользователь неотвратимо придет на сайт и зарегается там. Текст, после которого пользователь не будет понимать, как он жил без нашего сервиса.
Условия: собираю заявки до конца майских. Заявка каким-то образом должна показать мне, что вы способны сделать эту работу))
Потом общаемся более предметно.
Заявки фрилансеров
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