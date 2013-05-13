Копирайтер для написания статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен41 заявка551 просмотр

Нужен ответственный копирайтер для написания статей, который бы мог гарантировать определенный объем работы в день.

Основные требования (в зависимости от объема статьи):

- 100% уникальность

- отсутствие переоптимизации (по каким-либо словам)

- 2-3 подзаголовка

- 1-12 ключей в статье

Оплата:

- 2$ - 1000зпб

Написание статей
12 лет назад
neTp9c
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

muravei11
Марина 
59 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$20
2 дня
Марина ответственный и хороший копирайтер. Сотрудничеством я остался доволен.
Приятно работать с такими заказчиками, как Александр. Внимательный, отзывчивый, оплату производит вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Um-yasin
45 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$50
3 дня
Наталья написала отличные статьи, с соблюдением всех требований.
Александр отличный заказчик. Четкое ТЗ. И, несмотря на то, что в статьях были некоторые недочеты, они были оплачены в полном объеме.
messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Владимир написал отличные статьи, с соблюдением всех требований.
Рекомендую всем. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

muravei11
Марина 
59 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
Um-yasin
45 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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