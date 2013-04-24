Задачи: Написать 30 статей для сайта по тематике пластиковых окон и всему, что с этим связано. Обращаться в скайп alexkochkul
Наполнение сайта
Мне нужно наполнить информацией сайт компании.
Нужно:
1. написать о компании + картинки
2. Написать о продукции + картинки
3. найти новости по отрасли. (примерно 3-5 новостей)
Компания занимается био-топливом.
Информации в инете куча. Просто впишите в гугл "пеллеты".
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Утконос 1. Креотивная статья 2. Картинки в статье должны быть 3. Статья должна быть уникальнаяЗавершен12 лет назад
Нужно написать текст про то что фирма занимается продажей запчастей на автомобили Хундай, Хонда, Акура 3 текста должны быть отдельными так как каждый текст будет размещен в своем разделе! ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Статья, заточенная под ключевое слово: "палатки туристические". Текст 2500-3000 символов. Точное вхождение ключа - 3 раза. Разбавленное вхождение - 3 раза. Уникальность - не меньше 90% Так же, в тексте, должны быть следующие ключи: ...Завершен12 лет назад
- $40
Оптимизированный текст для интернет магазина одежды для беременных, слингоодежды, слингов. Запросы после общения. Текст уникальный , 4 дол. 1000 зн., порядка 10000 зн. Текст должен быть читабелен и написан для людей. Использование точных ...Завершен12 лет назад
- $50
не нужны 5 статей про расчет вкладов Вы должны уметь считать и разбираться в финансах, чтобы написать их Пишем уникальные статьи для людей. От вас сроки, примеры работы - ...Завершен12 лет назад
Приветствую, требуется текст для рассылки, письма предназначены для вебмастеров, интригующей заголовок способствующий открытию письма, такой же красивый текст способствующий переходу на наш проект. Проект посвящен продвижению аккаунтов twitter. Текст письма небольшой, т.к. никто не будет ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо написать осмысленные положительные отзывы о посещении салона красоты, как будто вы там побывали и вам все понравилось. Лучше для этой работы подойдут девушки. Цена 1 отзыва - 15 рублей. Оплата по WM. Суммарно необходимо ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужно написать несколько статей для сайта по интернет маркетингу. Сразу указывайте ваши цены. И если есть схожие статьи. Примеры просьба давать только на схожую тематику.Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад