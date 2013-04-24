Наполнение сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки313 просмотров

Мне нужно наполнить информацией сайт компании.

Нужно:

1. написать о компании + картинки

2. Написать о продукции + картинки

3. найти новости по отрасли. (примерно 3-5 новостей)

Компания занимается био-топливом.

Информации в инете куча. Просто впишите в гугл "пеллеты".

12 лет назад
Kappa888
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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