Текст магазина одежды для беременных, слингоодежда

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки255 просмотров

Оптимизированный текст для интернет магазина одежды для беременных, слингоодежды, слингов. Запросы после общения. Текст уникальный , 4 дол. 1000 зн., порядка 10000 зн. Текст должен быть читабелен и написан для людей. Использование точных запросов обязательно. 1000-1500 на 10 запросов. Текст должен нести смысловую нагрузку для страницы.

12 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$40
3 дня
Спасибо за сотрудничество, хорошего качества текст, быстрые сроки!
Спасибо за объемный и очень интересный заказ.

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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