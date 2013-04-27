Рерайт статей объемом 58к

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Завершен21 заявка482 просмотра

Задача проста. Необходимо переписать статьи другими словами с сохранением смысла. Соблюсти уникальность и ключевые фразы. Оплата по факту. Сроки 2 дня

12 лет назад
777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Juliasia
Юлия 
57 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
Качество текстов отличное. Сроки соблюдены. Обязательно обращусь еще! Спасибо
Очень положительный заказчик. Конкретные требования, быстрая проверка, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Juliasia
Юлия 
57 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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