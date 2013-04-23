Исполнитель для написания текстов.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт47 заявок440 просмотров

Всем привет.

Мне нужен человек, умеющий писать грамотным и понятным языком.

Работа постоянная, тексты на различные темы:

1) Копирайт (с ключами)

2) Рерайт

Пишите цену на 1000 знаков без пробелов:

1) ... рублей

2) ... рублей

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12 лет назад
blr_guru
Виталий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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