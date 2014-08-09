Качественно, грамотно и в срок.
Здравствуйте, я готов к сотрудничеству.
По образованию журналист. Опыт работы с текстами и в маркетинге 5 лет. В портфолио множество примеров.
Профессионализм, ответственность и внимание к мелочам – это главное в моей работе.
Уникальность работ, грамотно и надёжно, короткие сроки исполнения, без опозданий.
Портфолио: http://freelance.ru/users/blr_guru/
Skype: tt-totti
ICQ: 256810239
e-mail: [email protected]
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