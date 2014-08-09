Качественно, грамотно и в срок.

Здравствуйте, я готов к сотрудничеству.

По образованию журналист. Опыт работы с текстами и в маркетинге 5 лет. В портфолио множество примеров.

Профессионализм, ответственность и внимание к мелочам – это главное в моей работе.

Уникальность работ, грамотно и надёжно, короткие сроки исполнения, без опозданий.

Портфолио: http://freelance.ru/users/blr_guru/

Skype: tt-totti

ICQ: 256810239

e-mail: [email protected]