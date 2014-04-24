Копирайтинг (описание наушников)

Здравствуйте! Опишу что нужно будет делать: 1) Ищите исходник любого понравившегося Вам рецепта объемом 2500-3000 символов. 2) Делаете его рерайтинг с уникальностью не ниже 90% по Адвего 3) Делаете текст структурированным, желательно чтобы описание было пошаговым. 4) Сдаете в ...