SEO-Копирайтеры (2)

Предлагаю 2 вакансии SEO-Копирайтера.

Требования: грамотность, пунктуальность, хороший опыт работы в сфере seo-копирайтинга и порядочность.

Оплата (на выбор): раз в неделю, два раза в месяц, раз в месяц. Также возможна оплата за каждую статью.

Надеюсь набрать сотрудников на длительное сотрудничество.

Написание текстов от 2000 знаков с низкочастотными вхождениями слов и т.д.

Ключевые слова подбираете сами в Wordstat и Adwords.

Стоимость 1 текста — 60 рублей.

Необходимо писать в неделю по 3 текста

Оплата: Webmoney, Банковская карта, QIWI, Яндекс.Деньги, Мобильный телефон