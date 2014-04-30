Здравствуйте. Есть новый портал о домашних животных. Задача такова - форум пустой, нужно заполнить его темами, разделами, опросами. С вас цена и сроки
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Необходим качественный рерайт вместе с SEO оптимизацией текста. Грамотно расставить ключи, пригладить текст под сайты. необходима высокая уникальность рерайта. Тематика - купить авиабилеты онлайн. Пожалуйста, предлагайте только адекватную заданию стоимость. В задании несколько статей всего на 20 000 знаков.
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