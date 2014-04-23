Нужно запустить форум

Добрый день. Нужен копирайтер на долгое сотрудничество. На данный момент нужно описать 30 фильмов, объем текста в каждом 1000 символов. Если вы нам подойдете будем работать на постоянной основе. Текст будет проверяться по адвего , уник 95%. ...