Требуется рерайтер новостей

Необходим качественный рерайт вместе с SEO оптимизацией текста. Грамотно расставить ключи, пригладить текст под сайты. необходима высокая уникальность рерайта. Тематика - купить авиабилеты онлайн. Пожалуйста, предлагайте только адекватную заданию стоимость. В задании несколько ...
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Ищу копирайтера/рерайтера любящего ИТ-тему. Тематика проекта для которого будут нужны новости - рынок мобильных приложений. Не обзоры приложений, а именно новости компаний и самих этих приложений и все что с ними связано.
По стилистике статья должна быть выдержана в стиле siliconrus.com с редакторским мнением происходящего. Рекомендую ознакомиться с материалами сайта siliconrus.com для того чтобы понять что именно требуется
Чтобы понять саму тематику новостей рекомендую посетить сайт apps4all.ru
Что будет требоваться от человека:
- новости должны выходить на нашем сайте первее всех других проектов России и СНГ
- новости должны быть актуальными
- новости должны быть интересными чтобы возникало желание поделиться новостью с другом
- нужно будет мониторить зарубежные ресурсы и некоторые российские
Что не интересно:
- не интересен вялый стиль подачи новости
- не интересны неактуальные новости (то есть вчерашние либо те которые вышли на сайте конкуренто более 2-3 часов назад)
- не вовлеченность человека сделать крутую новость которая будет собирать лайки
- не осведомленность человека в сфере интернет-проектов который не знает эту тематику
График: плавающий в удобное время, но все самые актуальные новости должны появляться на нашем сайте первее чем на всех остальных проектах.
По оплате: Ваш доход будет зависеть только от вас самих - 1.2$ за 1000 симв. Новость должна быть размером от 1000 до 2000 символов.
Количество нужных новостей в день - минимум 5 топовых
Новость нужно будет размещать через админку wordpress
Оплата - каждый понедельник за прошедшую неделю
Для теста предлагаю сделать новость на выбор учитывая все особенности описанные выше
http://techcrunch.com/2014/04/23/taxify-seed/
http://techcrunch.com/2014/04/23/viber-shows-off-new-flat-design-just-seven-months-after-ios-7-launch/
http://techcrunch.com/2014/04/23/samsungs-own-apps-dont-get-used-much-but-thats-no-surprise/
Всех заинтересовавшихся жду вместе с тестовой статьей на почте (см.профиль)
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