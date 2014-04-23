Требуется рерайтер новостей

Ищу копирайтера/рерайтера любящего ИТ-тему. Тематика проекта для которого будут нужны новости - рынок мобильных приложений. Не обзоры приложений, а именно новости компаний и самих этих приложений и все что с ними связано.

По стилистике статья должна быть выдержана в стиле siliconrus.com с редакторским мнением происходящего. Рекомендую ознакомиться с материалами сайта siliconrus.com для того чтобы понять что именно требуется

Чтобы понять саму тематику новостей рекомендую посетить сайт apps4all.ru

Что будет требоваться от человека:

- новости должны выходить на нашем сайте первее всех других проектов России и СНГ

- новости должны быть актуальными

- новости должны быть интересными чтобы возникало желание поделиться новостью с другом

- нужно будет мониторить зарубежные ресурсы и некоторые российские

Что не интересно:

- не интересен вялый стиль подачи новости

- не интересны неактуальные новости (то есть вчерашние либо те которые вышли на сайте конкуренто более 2-3 часов назад)

- не вовлеченность человека сделать крутую новость которая будет собирать лайки

- не осведомленность человека в сфере интернет-проектов который не знает эту тематику

График: плавающий в удобное время, но все самые актуальные новости должны появляться на нашем сайте первее чем на всех остальных проектах.

По оплате: Ваш доход будет зависеть только от вас самих - 1.2$ за 1000 симв. Новость должна быть размером от 1000 до 2000 символов.

Количество нужных новостей в день - минимум 5 топовых

Новость нужно будет размещать через админку wordpress

Оплата - каждый понедельник за прошедшую неделю

Для теста предлагаю сделать новость на выбор учитывая все особенности описанные выше

http://techcrunch.com/2014/04/23/taxify-seed/

http://techcrunch.com/2014/04/23/viber-shows-off-new-flat-design-just-seven-months-after-ios-7-launch/

http://techcrunch.com/2014/04/23/samsungs-own-apps-dont-get-used-much-but-thats-no-surprise/

Всех заинтересовавшихся жду вместе с тестовой статьей на почте (см.профиль)